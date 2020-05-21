У Міноборони назвали терміни вступу до військових вишів

Вступні випробування та конкурсний відбір до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти відбудуться з 1 до 18 серпня.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію Міноборони.

«Вступні випробування та конкурсний відбір на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» та фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» заплановано провести з 1 до 18 серпня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, подання особових справ вступників безпосередньо до приймальних комісій триватиме до 1 серпня 2020 року.

Крім того, керівники військових навчальних закладів повинні внести зміни до Правил прийому, затвердивши їх рішенням Вчених рад військових навчальних закладів, та до 1 червня 2020 року розмістити на офіційних сайтах закладів.

Своєю чергою командування Медичних сил ЗСУ має забезпечити проведення медичних оглядів вступників, інші доконкурсні медичні процедури до початку вступних випробувань у військових комісаріатах, а з 1 серпня 2020 року − безпосередньо в навчальних закладах.