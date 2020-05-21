МАУ здійснить 25 травня рейс Київ-Відень-Київ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснить 25 травня евакуаційний рейс за маршрутом Київ-Відень-Київ, квиток коштуватиме від 207 євро.

Про це повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Рейс Київ-Відень та Відень-Київ надійшов в онлайн-продаж на сайті МАУ. Виліт з Відня 25 травня о 10:40. Вартість квитка - від 207 євро", - йдеться у повідомленні.

Раніше український посол інформував про підготовку евакуаційного рейсу Відень-Київ та Київ-Відень. Список таких рейсів мав бути затверджений Мінінфраструктури України.

Як відомо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 21 травня виконає евакуаційні рейси з Брюсселя (Бельгія) та з аеропорту "Сіетл Такома" (США) до Києва. На 24 травня запланований спецрейс із Варшави (Польща). Крім того, МАУ 21 травня виконає рейси до Парижа (Франція) та Брюсселя (Бельгія).

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Через пандемію COVID-19 з 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Зі свого боку, Австрія заборонила приземлятися на своїй території для пасажирських літаків з низки країн, у т.ч. України.