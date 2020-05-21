Шмигаль запостив у Facebook cвітлину у вишиванці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував фото у вишиванці та закликав українців показати світу нашу згуртованість, одягнувши вишиті сорочки.

Про це він написав у Facebook, де і опублікував фото.

"Єднаємося з українцями з усіх куточків світу. Від Північної Америки до Антарктиди українці сьогодні вдягають вишиванки, щоб показати світу нашу згуртованість, щоб показати нашу гордість за те, ким ми є", - написав Шмигаль.

Він зауважив, що вишиванку як український символ передають із покоління в покоління.

"Адже вишиванка — це відображення нашої національної духовності. А яку вишиванку вдягнули сьогодні ви?", - додав Шмигаль.

Читайте також: Єрмак опублікував своє дитяче фото у вишиванці

Як повідомлялося, Всесвітній день вишиванки - свято, покликане сприяти збереженню споконвічних народних традицій створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня, цього року свято випало на 21 травня. Цей день не є офіційним святом, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.

Головне фото: КМУ