В Україні - понад 70 померлих від грипу з початку епідсезону

В Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 28 072 особи.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За минулий тиждень на ГРВІ захворіли 28 072 людини, 43% з яких — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 73,4 на 100 000 населення, що на 84,6% менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у країні спорадичне поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР в 1 із 6 зразків матеріалів визначено вірус грипу типу B.

Як повідомляють у МОЗ, за тиждень не надходили повідомлення про летальні випадки внаслідок грипу. Із початку епідемічного сезону від ускладнень захворювання померла 71 особа, що підтверджено методом ПЛР; жоден померлий не мав щеплення проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 31 особу, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 079 людей.