Єрмак опублікував своє дитяче фото у вишиванці

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав з днем вишиванки та наголосив, що у вишитих сорочках українці можуть творити дива та змінювати країну.

Про це Єрмак написав у Facebook та опублікував своє фото з дитинства, на якому він у вишиванці.

"Тоді, ще в радянські часи, свята такого не було, а вишиванка в мене була. Що для мене означає вишиванка сьогодні? Ну, по-перше, це красиво. А по-друге, лише з роками осмислюєш всю силу традицій. Це не просто вишиванка. Це супергеройський костюм. У ньому ми, українці, можемо творити дива та змінювати країну", - написав Єрмак.

Він привітав усіх з днем вишиванки та закликав одягнути їх, що відчути силу української культури та силу України.

Як повідомлялося, Всесвітній день вишиванки - свято, покликане сприяти збереженню споконвічних народних традицій створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня, цього року свято випало на 21 травня. Цей день не є офіційним святом, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.