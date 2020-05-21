За добу кордон перетнули 18,4 тисячі осіб

Минулої доби, 20 травня, прикордонники оформили на в’їзд та виїзд з України 18,4 тис. осіб, з них 320 прибули в Україну літаками з Баку та Тель-Авіва.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Учора до аеропорту «Бориспіль» прибули два авіарейси – з Азербайджану та Ізраїлю. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили понад 320 пасажирів, які прибули літаками з Баку та Тель-Авіва», - йдеться у повідомленні.

Ці громадяни встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції. Троє громадян України, котрі прибули з Ізраїлю та не встановили додаток, погодилися пройти обсервацію.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд з України 18,4 тис. осіб.

Також учора прикордонники Могилів-Подільського загону виявили громадянина, який порушив правила проходження карантину. За цим фактом поінформовані співробітники Нацполіції.