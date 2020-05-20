МОЗ розблокувало систему закупівель

Міністерство охорони здоров`я видало низку нормативних актів, що дозволило розблокувати систему закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що була майже паралізована з березня.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

"Станом на кінець березня 2020 року система закупівель була майже паралізована. За півтора місяця МОЗ вдалося якісно змінити ситуацію. З квітня по травень розроблено і узгоджено 7 важливих нормативно-правових актів", - йдеться в повідомленні.

Так, видано наказ, яким затверджено переліки лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуплені за кошти 2020 року.

Також, внесено зміни до Технічних регламентів щодо медичних виробів, що спрощують процедури для більше ніж 600 стентів, ендопротезів та інших медичних виробів.

Проходить процедуру юстування затверджений МОЗ наказ щодо подовження терміну дії свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів.

Крім того, на погодженні в ЦОВВ знаходиться розроблений МОЗ проєкт постанови Кабміну, що розблокує закупівлі за кошти, виділені ще в 2017 році.

"Це дозволить завершити практично втрачений проєкт трансплантології і створення в Україні першого центру, де можна буде визначати сумісність донорів для здійснення пересадок", - прокоментували в МОЗ.

Ще один проєкт урядової постанови, який знаходиться на погодженні, стосується щорічного відбору спеціалізованих закупівельних організацій.

Також до Міністерства фінансів України передано паспорти бюджетних програм. Розроблено і чекає затвердження бюджетних паспортів наказ МОЗ щодо порядку вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.