Рада відхилила закон щодо вдосконалення пенсійного забезпечення

Верховна Рада підтримала пропозиції експрезидента і відхилила закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення".

Відповідне рішення підтримали 264 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи результати розгляду комітетом, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати пропозиції експрезидента та відхилити закон у цілому так, як це мала зробити попередня Рада", — сказала голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Закон передбачав, що до 1 січня 2022 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи.

Як повідомляв Укрінформ, закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо удосконалення пенсійного забезпечення" був ухвалений Верховною Радою попереднього, восьмого скликання у 2015 році.

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Пізніше п'ятий Президент Петро Порошенко повернув його до Ради зі своїми пропозиціями. Зокрема, у пропозиціях ішлося, що "з огляду на наявність протягом останніх років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за рахунок коштів державного бюджету, на сьогодні відсутнє фінансове забезпечення реалізації зазначеного положення, що, за інформацією Кабінету Міністрів України, потребуватиме у 2015 році додаткових видатків у розмірі 387,5 млн гривень".