МАУ виконає три евакуаційні рейси 21 та 24 травня

МАУ виконає три евакуаційні рейси 21 та 24 травня

Укрінформ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає два евакуаційні рейси 21 травня та ще один - 24 равня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, 21 травня авіакомпанія виконає рейси з Брюсселя (Бельгія) та з аеропорту "Сіетл Такома" (США) до Києва. На 24 травня запланований спецрейс із Варшави (Польща).

Крім того, МАУ 21 травня виконає рейси до Парижа (Франція) та Брюсселя.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

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З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.

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