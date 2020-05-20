МАУ виконає три евакуаційні рейси 21 та 24 травня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає два евакуаційні рейси 21 травня та ще один - 24 равня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, 21 травня авіакомпанія виконає рейси з Брюсселя (Бельгія) та з аеропорту "Сіетл Такома" (США) до Києва. На 24 травня запланований спецрейс із Варшави (Польща).

Крім того, МАУ 21 травня виконає рейси до Парижа (Франція) та Брюсселя.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

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З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.