МАУ виконає три евакуаційні рейси 21 та 24 травня
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зокрема, 21 травня авіакомпанія виконає рейси з Брюсселя (Бельгія) та з аеропорту "Сіетл Такома" (США) до Києва. На 24 травня запланований спецрейс із Варшави (Польща).
Крім того, МАУ 21 травня виконає рейси до Парижа (Франція) та Брюсселя.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.