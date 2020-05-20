Президент пропонує журналістам підготувати формат наступної пресконференції

Президент України Володимир Зеленський попросив журналістів підготувати формат його наступної пресконференції.

Про це Зеленський сказав під час сьогоднішньої пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені сьогодні сказали, що є якісь питання, що не всіх журналістів зареєстрували, я знаю, що це дуже важливо для журналістів. Я готовий відповідати на будь які питання на всі питання, але ви знаєте, що у нас в країні близько 40 тисяч журналістів, і це прекрасно, що вас так багато. Тому наступного разу на нашу пресконференцію ми чекаємо від журналістської спільноти - підготовте нам пропозицію, як я маю спілкуватися з усіма журналістами, формат іншої пресконференції", - сказав він.

Зеленський нагадав, що минулого разу пресконференція тривала 14 годин. "Дайте мені слово, що сьогодні це буде трішки коротше... Перед тим, як ми перейдемо до ваших запитань, тому що пафосних речей і витрачати ваш час я не буду, тому я зразу перейду до запитань і відповідей", - зазначив Президент.

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Як повідомлялося, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.