В Україну за добу чартерними і спецрейсами повернулися понад 500 осіб

В Україну за добу чартерними і спецрейсами повернулися понад 500 осіб

Укрінформ
Упродовж доби Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прийняв чотири пасажирські чартерні та спеціальні авіарейси, якими до України прибули 535 осіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили 535 осіб, які прибули літаками з Єревана, Тель-Авіва, Амстердама та Риги... В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, усі прибулі громадяни встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися бути на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації у мобільний застосунок.

За інформацією пресслужби, загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 17,3 тис. осіб.

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