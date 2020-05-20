Звіробій повідомила, що їй повернули частину речей, вилучених під час обшуку

Волонтерка Маруся Звіробій заявила, що їй повернули частину речей, які вилучили слідчі ДБР під час обшуку у неї вдома.

Про це вона написала у Telegram.

«ДБР повернуло частину речей, вилучених в мене при обшуку», - зазначила Звіробій.

За її словами, речі їй повернули 19 травня.

Волонтерка додала, що ще залишилось забрати «незаконно вилучені при обшуку зареєстровані карабін, гладкоствол, мосінку» тощо.

Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

Читайте також: Суд відмовив у продовженні запобіжного заходу Звіробій

28 листопада в будинку Звіробій правоохоронці провели обшуки, під час яких, за словами Звіробій, були вилучені блокнот, зброю, яка була зареєстрована, і мобільний телефон.