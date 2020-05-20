Як журналісти проходять контроль перед пресконференцією Зеленського

Представники засобів масової інформації перед входом на територію Маріїнського палацу, де відбудеться пресконференція Президента, обробляють руки дезінфікуючими засобами та проходять температурний скринінг.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, біля воріт до палацу на столі стоять засоби дезінфекції, серветки.

Після дезінфікування рук представники ЗМІ отримують гумові рукавички та маски й проходять на контроль до встановлених рамок.

Крім перевірки документів і речей, також проводиться температурний скринінг.

Журналісти стоять в черзі з дотриманням дистанції.

У Маріїнському парку посилені заходи безпеки, ситуація наразі спокійна.

Від Укрінформу на пресконференцію акредитовані журналістка Надія Юрченко і фотокореспондент Геннадій Мінченко

Як повідомлялося, у середу о 10.30 розпочнеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.