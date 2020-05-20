Справу про незаконну компенсацію за житло ексдепутату ВР передали до суду

Справу про незаконну компенсацію за житло ексдепутату ВР передали до суду

Укрінформ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про незаконну компенсацію за оренду житла колишньому народному депутату.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"19 травня 2020 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VII та VIII скликань, який, за даними слідства, безпідставно отримав понад 361 тис. грн компенсації вартості винайму номера у готелі "Київ", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у листопаді 2014 року ексдепутат отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла у столиці.

"Однак, як з’ясували детективи, незважаючи на те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру у Києві, він не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету", - підкреслили у НАБУ.

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Як пояснили в бюро, тільки у жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів.

"За ці півтора року, як установило слідство, ексдепутат устиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла", - наголосили у відомстві.

Вказані факти НАБУ і САП розслідували з жовтня 2018-го до лютого 2020 року. Торік у грудні народному депутату VII та VIII скликань повідомили про підозру.

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Як повідомлялося, фігурантом цієї справи є колишній народний обранець від партії БПП Руслан Сольвар.

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