ПЦУ і посольство Литви передали 13 тисяч захисних щитків медикам

Православна церква України спільно із посольством Литви в Україні передала 13 тисяч захисних щитків для медиків, які надійдуть в опорні українські регіональні лікарні.

Про це повідомляє митрополит Київський і всієї України Епіфаній в Facebook.

"Сьогодні Православна церква України спільно із посольством Литви в Україні передала 13 000 захисних щитків для медиків, які надійдуть в опорні українські регіональні лікарні. Лікарі продовжують перебувати на варті нашого здоров’я, проте на передовій у боротьбі з вірусом, на жаль, досі бракує засобів захисту. Хоч карантин послаблюється, не забуваймо про те, що медики ризикують здоров’ям, своїм і своїх близьких, щоби рятувати життя", - написав Епіфаній.

Він подякував усім, хто долучився до цієї справи, яка дозволить захистити наших лікарів. Епіфаній зазначив, що вже видно певні позитивні сигнали того, що карантин послаблюється, але надалі – все залежить зокрема і від нас.

"Якщо будемо свідомими, мудрими і відповідальними, як і були весь час обмежень, адже Церква закликала своїх вірних дотримуватись карантинних вимог, то завдяки спільним зусиллям ми обов’язково вийдемо з цієї кризової ситуації. Тому, найперше, бажаю всім міцного здоров’я, а також, щоби Господь допомагав, укріпляв наші і фізичні, і духовні сили, аби ми творили добрі справи заради наших ближніх і на славу Божу!", - додав Предстоятель ПЦУ.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

Фото: ПЦУ