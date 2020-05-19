Перші виклики ми пройшли достойно, але не повинні недбало ставитися до коронавірусу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня тенденція щодо кількості захворілих і тих, хто одужав від коронавірусу, вселяє надію на достойне проходження перших викликів, але застеріг від недбалого ставлення до коронавірусної інфекції.

Про це він зазначив на традиційній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

«Коронавірусна епідемія змусила нас усіх приймати нові рішення й нові умови життя. Всі країни у світі переосмислили свої підходи. Сьогоднішня тенденція з кількості тих, хто захворів, і тих, хто одужав, вселяє надію, що перші виклики ми достойно пройшли. Однак це не означає, що ми повинні недбало ставитися до коронавірусної інфекції. Робитимемо все, щоб гарантувати безпеку українців», – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний транспорт, а також приміський.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

Фото: сайт Президента