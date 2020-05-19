У деяких аспектах сталінський режим гірший за режим Гітлера — правозахисник

Ставлення до Другої світової війни як до героїчної визвольної війни СРСР проти Німеччини – це вимисел, оскільки насправді це було протистояння двох жорстоких режимів. Але якщо злочини Німеччини були покарані, то злочини СРСР часто видаються за героїзм і оспівуються, зокрема сучасною РФ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав історик, правозахисник, професор Бількентського університету Хакан Киримли.

«Період Другої світової війни й без депортації кримськотатарського народу був жахливим, трагічним, невимовно тяжким періодом історії людства. І це не була героїчна війна Радянського Союзу проти тирана Гітлера. Безумовно, він був тираном, нацистський режим – найжахливіший з режимів. Він засуджений і в жодному разі не може бути прощений. Але сталінський режим не був ні на краплю кращим за режим Гітлера. У деяких аспектах навіть гіршим. Тому трактування Другої світової як визвольної війни СРСР проти Німеччини – це вимисел. Це було протистояння двох режимів – жорстоких і нелюдських», - сказав історик.

Він наголосив на тому, що загравання з режимами в наш час - небезпечний і згубний шлях.

«У сучасному світі є приклади існування подібних режимів і процвітання популізму. Нині навіть демократичні режими вдаються до популістських методів, у чомусь заграють з такими режимами, як путінський. Це дуже небезпечний і згубний шлях», - додав правозахисник.

Він також вказав на те, що СРСР ніколи не був засуджений за злочини проти людяності, навпаки, деякі з них видавалися за геройські вчинки та досі оспівуються сучасною Росією. «Ми часто говоримо про злочини нацистів проти людства, але ж акти геноциду здійснювали не лише нацисти у Німеччині. Але фактично тільки нацистські злочини були засуджені в самій Німеччині, розслідувані, а винні покарані. Щодо Радянського Союзу, а також його спадкоємиці Росії – ніколи такі кроки не робилися. Навпаки деякі акти оспівуються як героїчні»,- сказав правозахисник.

Він акцентував, що заперечення вчиненого злочину – це теж злочин, але уряд пострадянської Росії не визнав злочинів радянського режиму, часто оспівує їх, наслідуючи традиції СРСР, спотворює історичні факти

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