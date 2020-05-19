Реформа сімейної медицини: Степанов розповів, що планують на другому етапі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов привітав усіх сімейних лікарів із професійним святом.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 19 травня ми відзначаємо День сімейного лікаря. Він був започаткований в 2010 році. В Україні майже 22 тисячі сімейних лікарів, які надають медичну допомогу майже 30 млн наших громадян, 29 млн 883 тис. громадян України уклали декларацію з сімейним лікарем. Сімейний лікар - це та людина, яка завжди знаходиться поруч з родиною, як тільки щось трапляється, ми відразу телефонуємо йому. Якщо це стосується нашої дитини, наших батьків, він одразу відгукується і приходить на допомогу", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вже відбувся перший етап реформування сімейної медицини. Ще потрібно ухвалити деякі документи, які б врегулювали права сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. "Які б врегулювали відносини пацієнтів і сімейних лікарів, ... відносини між сімейними лікарями та другою ланкою медичної допомоги, яка знаходиться в процесі реформування. Все це ми зробимо", - додав Степанов.

В Україні День сімейного лікаря відзначають з 2010 року.