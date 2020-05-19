Реформа сімейної медицини: Степанов розповів, що планують на другому етапі
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні 19 травня ми відзначаємо День сімейного лікаря. Він був започаткований в 2010 році. В Україні майже 22 тисячі сімейних лікарів, які надають медичну допомогу майже 30 млн наших громадян, 29 млн 883 тис. громадян України уклали декларацію з сімейним лікарем. Сімейний лікар - це та людина, яка завжди знаходиться поруч з родиною, як тільки щось трапляється, ми відразу телефонуємо йому. Якщо це стосується нашої дитини, наших батьків, він одразу відгукується і приходить на допомогу", - сказав Степанов.
Він зазначив, що вже відбувся перший етап реформування сімейної медицини. Ще потрібно ухвалити деякі документи, які б врегулювали права сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. "Які б врегулювали відносини пацієнтів і сімейних лікарів, ... відносини між сімейними лікарями та другою ланкою медичної допомоги, яка знаходиться в процесі реформування. Все це ми зробимо", - додав Степанов.
В Україні День сімейного лікаря відзначають з 2010 року.