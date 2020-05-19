Тіло українського полярника доправлять додому в червні - НАНЦ

Тіло українського полярника Василя Омеляновича, який наклав на себе руки, перебуваючи на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, доставлять в Україну протягом червня.

Про це розповів в інтерв’ю Суспільному керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

«Колеги знайшли Василя під час ранкового обходу. Починаючи з 8-ї ранку впродовж приблизно години чергові обходять всю територію станції. Під час такого обходу було знайдено тіло в одній з окремих споруд, так звана столярна майстерня, яка винесена за межі житлового комплексу. Там знайшли тіло. Була абсолютно відчайдушна спроба зробити реанімацію», - сказав Дикий.

Він зазначив, що після перегляду камер відеоспостереження стало зрозуміло, що реанімація була безнадійна, оскільки Омелянович вже був мертвий не одну годину.

«Десь хвилин 40 намагалися робити реанімацію, хоча і так було все досить зрозуміло. Коли усвідомили, що реанімація – не той випадок, перейшли до дій: опису тіла, фотографування, бо це треба було зафіксувати і належно все оформити», - поінформував Дикий.

Що стосується похорону він сказав, що Василя не планують ховати в Антарктиді.

«Ми опрацьовуємо повернення Василя в Україну. Наразі тіло зберігається, воно в холодному місці, воно цілком збережене. Це, до речі, стосується і майбутньої судмедекспертизи. Усе-таки лікар станції не є судмедекспертом, тому ми б хотіли, щоб до кінця були проведені всі процедури згідно з українським законодавством, а для цього треба доставити тіло. Попередньо одна із дружніх нам антарктичних програм вже відповіла, що розглядає варіант доставки тіла Василя під час найближчого рейсу їхнього криголаму, який може проходити в нашому районі. Далі вони можуть забрати і доставити на континент, скоріш за все, до республіки Чилі», - розповів керівник НАНЦ.

За його словами, обидва посольства - в Чилі й Аргентині - попереджені, й далі у них є відпрацьована процедура репатріації тіла до України, вони цьому сприятимуть.

«За оптимістичним сценарієм ми сподіваємося, що в межах червня Василь знайде спокій на рідній землі. Це за оптимістичним сценарієм. У будь-якому разі ми не плануємо похорону там і однозначно доставимо тіло сюди», - сказав Дикий.

Як повідомлялося, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Чоловік уже вп'яте був в експедиції. Омелянович народився 1985 року, проживав у м.Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівлі (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ). П’ята зимівля стала для нього останньою.