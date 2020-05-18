Від початку пандемії Фонд Порошенка передав медикам 115 тисяч захисних костюмів
Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".
"115 тисяч медичних костюмів високого рівня захисту, які були куплені і доставлені в Україну коштом Фонду Порошенка та компанії РОШЕН, вже передані у лікарні по всій Україні. Захисні костюми від Порошенка безкоштовно отримали понад 100 медичних закладів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія РОШЕН доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.
"Якщо в першій хвилі ми передавали ці костюми опорним лікарням, які зустрічають і лікують хворих на COVID-19, то зараз ми намагаємося допомогти і дитячим лікарням, і обласним лікарням широкого профілю. Усе – аби лікарі були захищені",- сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
Крім того, 10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією РОШЕН, працюють у двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, у лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, у чотирьох медзакладах Києва та області.
Повідомляється, що Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання – монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри, які передали у 5 лікарень.
"Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові", - інформує пресслужба "Євросолідарності".
П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також висловив готовність допомогти з обладнанням для тестування.
"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – розповів Порошенко.
115 тисяч захисних костюмів для медиків від Порошенка передані в лікарні по всій Україні
Як зазначають у "Європейській солідарності", у рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка, компанія РОШЕН, волонтери і благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності більш ніж 38 тисяч українців.
Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.