Від початку пандемії Фонд Порошенка передав медикам 115 тисяч захисних костюмів

Від початку пандемії коронавірусу в лікарні були передані 115 тисяч захисних костюмів для медиків від Фонду Порошенка та компанії РОШЕН.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"115 тисяч медичних костюмів високого рівня захисту, які були куплені і доставлені в Україну коштом Фонду Порошенка та компанії РОШЕН, вже передані у лікарні по всій Україні. Захисні костюми від Порошенка безкоштовно отримали понад 100 медичних закладів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія РОШЕН доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.

"Якщо в першій хвилі ми передавали ці костюми опорним лікарням, які зустрічають і лікують хворих на COVID-19, то зараз ми намагаємося допомогти і дитячим лікарням, і обласним лікарням широкого профілю. Усе – аби лікарі були захищені",- сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

Крім того, 10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією РОШЕН, працюють у двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, у лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, у чотирьох медзакладах Києва та області.

Повідомляється, що Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання – монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри, які передали у 5 лікарень.

"Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові", - інформує пресслужба "Євросолідарності".

П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також висловив готовність допомогти з обладнанням для тестування.

"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – розповів Порошенко.

115 тисяч захисних костюмів для медиків від Порошенка передані в лікарні по всій Україні

Як зазначають у "Європейській солідарності", у рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка, компанія РОШЕН, волонтери і благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності більш ніж 38 тисяч українців.

Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.