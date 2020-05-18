Третина українців вважає, що епідемія COVID-19 йде на спад - "Рейтинг"

В Україні 35% населення вважає, що ситуація із коронавірусом на сьогодні покращується, стільки ж вважають, що вона не змінюється, і 17% бачать погіршення ситуації.

Про це свідчать результати опитування "Рік Президента Зеленського: оцінки громадян", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"35% вважають, що ситуація із коронавірусом в Україні на сьогодні покращується, стільки ж вважають, що вона не змінюється і 17% бачать погіршення ситуації. За останні два тижні, кількість тих, хто говорить про погіршення ситуації з коронавірусом, зменшилася майже втричі (з 44% до 17%)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за результатами опитування, третина населення оцінюють напрям руху країни як правильний, а половина – як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники Президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 18 травня в Україні 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.