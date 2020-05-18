В Україні – нові механізми збору та аналізу даних про COVID-19

Центр громадського здоров'я України запровадив нові механізми збору та аналізу даних про COVID-19 за підтримки ЮНІСЕФ.

Про це повідомялє пресслужба ЦГЗ.

"Уся статистика захворюваності на COVID-19 зібрана та оновлюється щодня о 9:15 на дашборді, що доступний на офіційному сайті Центру громадського здоров’я України. Тут є інформація про лабораторно підтверджені випадки COVID-19, а також про кількість людей, що одужали та померли, за весь період і останню добу. На інтерактивній мапі є статистика по областях, а також кількість випадків зараження серед представників різних статей та вікових груп. Доступна і мобільна версія дашборду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ЦГЗ також аналізують звернення на власну гарячу лінію щодо COVID-19 (0 800 505 840). Завдяки збору та систематизації запитань, які найчастіше ставлять операторам, Центр та його партнери мають змогу краще зрозуміти актуальні інформаційні запити населення та розробляти публічні матеріали, що відповідають на них.

Як повідомляють у ЦГЗ, впровадження нових систем стало можливим завдяки підтримці ІТ-компанії SoftServe, що займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій. Компанія передала ЦГЗ нове програмне забезпечення та обладнання, яке дає змогу обробляти і зберігати потрібний обсяг даних.

Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.