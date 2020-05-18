Денісова заявляє, що її сайт атакували хакери

Денісова заявляє, що її сайт атакували хакери

Укрінформ
Сайту уповноваженого Верховної Ради з прав людини не може поновити роботу через постійні сторонні атаки на ресурс.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Робота сайту Уповноваженого ВР з прав людини не може бути відновлена через постійні сторонні атаки на ресурс. Тому всю актуальну інформацію читайте на публічних сторінках у Facebook та Telegram», - написала вона.

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Денісова також розмістила посилання на свої офіційні сторінки і сторінки Офісу омбудсмана України у Facebook і Telegram.

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