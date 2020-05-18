Місцевій владі треба дозволити запускати громадський транспорт - Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється на сайті глави держави.
«Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку», – зазначив Зеленський.
До цього Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.
Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили би там відновлювати роботу громадського транспорту. Зокрема, за словами міністра, проводиться мало тестувань на COVID-19, однак становище там можна змінити впродовж тижня.
Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції, яка викликає захворювання COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня деякі обмеження послаблені.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.
В Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.
Фото: сайт Президента