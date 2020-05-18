Місцевій владі треба дозволити запускати громадський транспорт - Зеленський

Місцевій владі треба дозволити відновлювати роботу громадського транспорту, щоб люди добирались на роботу, але за умови дотримання безпеки щодо коронавірусної інфекції.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється на сайті глави держави.

«Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку», – зазначив Зеленський.

До цього Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили би там відновлювати роботу громадського транспорту. Зокрема, за словами міністра, проводиться мало тестувань на COVID-19, однак становище там можна змінити впродовж тижня.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції, яка викликає захворювання COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня деякі обмеження послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

В Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.

Фото: сайт Президента