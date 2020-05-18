Проблеми з виїздом трудових мігрантів виникли через відсутність регулярного авіасполучення – Кулеба

Проблеми з виїздом українських трудових мігрантів за кордон пов’язані виключно з відсутністю регулярного авіасполучення, а зовсім не з бажанням уряду обмежити їх пересування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Організація рейсів із сезонними працівниками взагалі стала проблемою виключно через відсутність регулярного авіасполучення, а не через якесь там бажання уряду щось обмежити», - сказав дипломат.

Він запевнив, що «абсолютно категорично» проти будь-якої зарегульованості цього ринку. За словами Кулеби, його як міністра закордонних справ цікавить тільки одне: щоб український громадянин був захищений, перебуваючи на заробітках за кордоном.

«Тому зараз, коли уряд просить приймаючу сторону, щоб людина їхала з контрактом і зі страховкою, мені здається, що це якраз додатковий захист прав цих працівників», - зазначив глава МЗС.

На його переконання, люди повинні заробляти ті гроші, які вони здатні заробити, незалежно від місця заробітку, головне, щоб це було законно.

«Але ніяких заборон або "маленьких бар'єрчиків" немає. Реальна проблема з трудовими мігрантами на даний момент – це транспорт, як вони добираються туди. Цими та іншими питаннями займається віцепрем'єр (Вадим Пристайко – ред.), - резюмував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав фейком інформацію про нібито встановлення обмежень на виїзд українців за кордон.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Так, із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Через пандемію COVID-19 частина українських заробітчан втратили або обмежили свою роботу.

30 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з країнами Європи щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи. 5 травня стало відомо, що перемовини про приїзд українців на сезонні роботи ведуть представники кількох країн, серед них - Ізраїль, Фінляндія, Австрія, Німеччина та країни, що межують з Україною.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко повідомив, що Україна дозволить чартерні рейси для заробітчан.

Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. Померлих від коронавірусу – 316 730. Одужали – 1 860 136 осіб.