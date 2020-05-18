В Україні 12% ліжок завантажені хворими з коронавірусом – Ляшко

В Україні 12% ліжок у медичних закладах завантажені хворими на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завантаженість у нас сьогодні становить 12%. Якщо ми подивимося, скільки у нас сьогодні активних хворих, тобто відмінусуємо кількість хворих, які одужали, і хворих, які померли, то загальна цифра становить 12 805 станом на 9 ранку. З них госпіталізовано до закладів охорони здоров'я 3 384 людини. Ці особи займають 12 відсотків ліжкового фонду, який відведений для боротьби з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що найбільша завантаженість у Чернівецькій області - 60% завантажено ліжок, у Закарпатській області - 46%, в місті Києві - майже 40%, в Івано-Франківській області - 36%.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужали 5276 осіб, 535 випадків летальні.