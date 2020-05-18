Стерненко прибув до СБУ для участі у слідчих діях

Активіст, колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко прибув 18 травня до Служби безпеки України для участі у слідчих діях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька сотень громадських активістів прийшли під стіни до Головного слідчого управління СБУ у м. Києві і Київській області за адресою м. Київ, провулок Аскольдів, для підтримки активіста.

Стерненко подякував усім, хто прийшов його підтримати, і заспівав разом з ними гімн України та пішов із адвокатом на зустріч зі слідчим.

Як повідомляв Укрінформ, Стерненка викликали в СБУ на 9:00 18 травня для повідомлення про підозру.

За даними активіста, слідчий СБУ у виклику не вказав, для участі в яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

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Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі оголосить підозру активісту.