Спецрейсом із Китаю ще 75 українців повернуться додому

Спеціальним рейсом PS1182 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з Шанхаю до Києва, який відбудеться сьогодні, 17 травня, прибудуть 75 українців.

Про це повідомляє Посольство України в КНР у Facebook.

"Сьогодні, 17 травня, завдяки зусиллям Посольства України в КНР та Генерального консульства України в Шанхаї 75 українців повертаються додому спеціальним чартерним рейсом PS1182 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України", - йдеться у повідомленні.

Окрім громадян України, цим рейсом до Києва прибудуть громадяни Канади, КНР і Республіки Білорусь, які мають на це право відповідно до розпорядження КМУ від 14 березня № 287-р. Також 14 громадян Казахстану скористалися можливістю повернутися рейсом МАУ додому – в Казахстан.

За наявною в дипустанові інформацією, всі пасажири, що прилетять в Україну згаданим літаком, обрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання та встановили додаток «Дій вдома».

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ наразі організовують низку спеціальних рейсів для повернення українських громадян додому.