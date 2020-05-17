Спецрейсами зі США, Кіпру та Фінляндії повернулися понад 180 українців

Упродовж доби аеропорт «Бориспіль» прийняв три рейси зі 184 пасажирами, що прибули в Україну з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Упродовж доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 184 особи, які прибули літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всім пасажирам було проведено температурний скрінінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття.

За даними ДПСУ, всі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома".

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 21,6 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433. Загалом 5 116 пацієнтів в Україні одужали. Померли - 514 осіб.