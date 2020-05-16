За кордоном від коронавірусу лікується понад 140 українців — МЗС
Укрінформ
Станом на вечір 16 травня за кордоном 141 українець лікується від коронавірусної хвороби, водночас 73 особи вже одужали.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Найбільше хворих українців в Італії — 121 людина. Також по 3 інфікованих — в Австрії, Білорусі та Росії, по 2 — у США, Чехії та Швеції, по одному — в Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.
Відомо також, що 73 громадяни України успішно побороли коронавірус за кордоном, а восьмеро — померли від ускладнень.
Також у МЗС повідомили, що 17 684 українці звернулися до дипустанов у рамках системи "Захист".
Як раніше повідомляло агентство, станом на ранок 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19.