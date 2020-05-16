За кордоном від коронавірусу лікується понад 140 українців — МЗС

Станом на вечір 16 травня за кордоном 141 українець лікується від коронавірусної хвороби, водночас 73 особи вже одужали.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Найбільше хворих українців в Італії — 121 людина. Також по 3 інфікованих — в Австрії, Білорусі та Росії, по 2 — у США, Чехії та Швеції, по одному — в Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.

Відомо також, що 73 громадяни України успішно побороли коронавірус за кордоном, а восьмеро — померли від ускладнень.

Також у МЗС повідомили, що 17 684 українці звернулися до дипустанов у рамках системи "Захист".

Як раніше повідомляло агентство, станом на ранок 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19.