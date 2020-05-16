ПЦУ запрошує у неділю до всеукраїнської онлайн-молитви проти COVID-19

Православна церква України закликає вірян бути обережними та не забувати про поширення коронавірусної інфекції COVID-19, попри послаблення карантину.

Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

«Ми поступово прямуємо до завершення карантину, спостерігаючи, як відроджується соціальне життя навколо, набуваючи свого звичного ритму. Втім, не варто забувати, що поширення небезпечної хвороби ще не подолано. А відтак – ми маємо бути обачливими і берегти своїх ближніх, адже благополуччя суспільства залежить від особистої відповідальності кожного з нас», - йдеться у повідомленні.

ПЦУ просить також пам’ятати, що спільна молитва має велику силу, тому запрошує у неділю усіх охочих долучитися до богослужіння, яке очолить Митрополит Епіфаній, та всеукраїнської молитви проти пошесті згубної (епідемії).

Зробити це віряни можуть в режимі онлайн на сторінці ПЦУ, на сторінці Митрополита Епіфанія або на YouTube-каналі: bit.ly/2LHBrIv.

Початок Божественної літургії – о 09:00.