Доплати за боротьбу з COVID-19 вже отримали лікарі 14 регіонів – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів Президенту Володимиру Зеленському про те, що чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це йшлося на традиційній нараді щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу та подолання її наслідків, повідомляє пресслужба глави держави.

«Радий, що процес рухається. Вже одержав позитивні відгуки медиків, котрі отримали надбавки. Цей процес іде швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету міністрів і місцевої влади. На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень», – наголосив Зеленський.

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Степанов також поінформував Президента про те, що на Миколаївщині не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення недуги було найбільшим, потребуватиме дофінансування. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині лікарні укладають угоди з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для пришвидшення процесу.

Водночас станом на суботу в Україні встановлено два рекорди – за кількістю тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію, і тих, хто одужав: 528 та 433 людини відповідно.

Президент поцікавився ситуацією зі спалахом хвороби у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві. Там COVID-19 підтвердили у 81 особи, 53 з яких – вихованки закладу. Йому повідомили, що було миттєво вжито необхідних заходів для догляду за хворими та недопущення поширення інфекції. Зокрема, перебіг хвороби у більшості безсимптомний, однак у закладі забезпечено медичний нагляд і умови для обсервації.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.