У ЗСУ - вже 38 заражених коронавірусом

У Збройних Силах України зафіксовано ще два випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook Командування медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Двоє працівників ЗС України (Чернівецької та Вінницької області) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що станом на 07.00 16 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 38 осіб. Всього за час пандемії одужало 75 осіб, двоє померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 202 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 38 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.