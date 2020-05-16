МЗС та фонд "Повернись живим" передали в армію реагенти для ПЛР-тестів майже на 1,8 мільйона

Українські дипломати зібрали для підтримки військових медиків у боротьбі з коронавірусом 1 млн 760 тис. грн, на які було закуплено, зокрема, реагенти для ПЛР-тестів.

Спільно з благодійним фондом «Повернись живим» МЗС України передало ці медичні матеріали в армію, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Українські дипломати, які працюють по всьому світу, відмовилися від частини своєї зарплатні на користь цього проєкту, на користь військових медиків в Україні. І ми зібрали 1 млн 760 тис. гривень, передали їх до фонду («Повернись живим» - ред.) і за погодженням зі Збройними силами, самими військовими, підібрали все, що потрібно. Насамперед, ідеться про тести, які мають великий попит, і які в останні два місяці - найбільш затребуваний товар на світовому ринку», - розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на офіційній церемонії передачі.

МЗС та фонд «Повернись живим» передали для армії реагентів для ПЛР-тестів майже на 1,8 млн грн / Фото: МЗС України

Як зазначалось під час заходу, на частину з цих коштів фонд закупив реактиви для екстракції РНК при проведенні ПЛР-досліджень у лабораторіях Медичних сил. Це дасть змогу провести 5000 тестувань серед військових.

Своєю чергою голова БФ «Повернись живим» Оксана Коляда нагадала, що фонд шість років допомагає ЗСУ, і вже майже на 4 млн грн надано допомоги військовим саме у боротьбі з коронавірусом. Ідеться про засоби захисту, тести та реагенти до них.

Командувач Медичних сил ЗСУ Ігор Хоменко подякував дипломатичному корпусу та благодійному фонду за допомогу й відзначив, що тестування вкрай важливе як для військових у зоні ООС, так і для тих, хто несе службу в різних регіонах України. Він повідомив, що зараз триває ротація серед військових, тож тестування є вкрай важливим.

Хоменко також нагадав, що напередодні ЗСУ отримали партію апаратів штучної вентиляції легень, надану урядом Канади та Офісом управління ООН з обслуговування проєктів в Україні.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.