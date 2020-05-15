Зеленський нагородив 18 науковців

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами науковців з нагоди Дня науки.

Відповідний Указ № 186/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, науковці нагороджені "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм".

Президент відзначив 18 українських науковців орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" І ступеня, "За заслуги" ІІ ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького.

Крім того, Зеленський присвоїв звання "Заслужений винахідник України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений лікар України", "Заслужений юрист України" 39 вченим.

Як відомо, День науки в Україні відзначають 16 травня.

Фото: president.gov.ua