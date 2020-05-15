Середня зарплата у березні зросла до 9,9 тисячі

Пенсійний фонд України затвердив показник заробітної плати за березень у сумі 9905 гривень 39 копійок.

Про це інформують у пресслужбі ПФУ.

«Затверджено показник середньої заробітної плати за березень 2020 року, яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, у сумі 9 905 гривень 39 копійок», - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у квітні ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2020 року, яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, у сумі 9 658 гривень 03 копійки.