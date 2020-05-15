Культурні промені, чорноморська веселка й карантинні асани
Україна відзначила 75-ту річницю перемоги над нацизмом. З цієї нагоди, а також до Дня пам'яті та примирення відбулася нічна акція "Перша хвилина миру". Так, у Харкові понад три десятки активістів патріотичних громадських організацій запалили свічки о 23:01 як нагадування про те, що саме в цей час 8 травня 1945 року після підписання пакту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Європі закінчилася Друга світова війна.
А 9 травня, попри карантин, люди в різних містах традиційно принесли квіти до меморіалів, щоб вшанувати пам’ять загиблих. На фото: учасники покладання квітів на Пагорбі Слави в Ужгороді.
Втім, цьогоріч заходи супроводжувалися обов’язковою дезінфекцією. На фото: столичні рятувальники обробляють територію з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції в парку Вічної слави.
В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послабили карантинні заходи. Роботу поновила частина закладів та певних видів діяльності за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Зокрема, дозволили працювати перукарням, салонам краси та стоматологіям,
а також відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики.
Послаблення карантину відкрило для охочих й унікальну природну локацію Закарпаття – Долину нарцисів, де саме триває масове цвітіння. Тут сподіваються приймати відвідувачів аж до кінця травня.
Тим часом представники галузі культури України яскраво закликали владу розпочати з ними діалог щодо можливого сценарію виходу сфери креативних індустрій та видовищних заходів з карантину. У вівторок, 12 травня, вони підсвітили небо потужними прожекторами в межах акції "Стоп культурний карантин".
У Вінниці ж у вівторок підприємці вийшли на мітинг до будівлі міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі. У четвер, 14 травня, міська Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо роботи ринків у частині торгівлі промисловою групою товарів. Робота таких ринків поновлюється з 16 травня. Згідно з рішенням комісії, адміністрації ринків та підприємці мають стежити за тим, щоб працівники та покупці обов’язково використовували засоби індивідуального захисту та проходили безконтактний температурний скринінг.
Натомість 13 травня на власну акцію протесту з’їхалися автобусні перевізники. Протестувальники спричинили значні затори в центрі Києва, вимагаючи послаблення карантину та відновлення внутрішніх та міжнародних автобусних пасажирських перевезень.
А біля Офісу Президента відбулася акція "Весна на граніті" з вимогою включити ветеранів АТО в переговорний процес у Мінську, а також створити контролювальний орган – Раду ветеранів, яка матиме голос у виборі внутрішньо переміщених осіб до консультативної ради "Мінська".
Поки боротьба з коронавірусом в Україні триває, вітчизняних медиків вирішили підтримати незвичною акцією. Статуї малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягли у протиепідемічні костюми з захисними масками.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Товариші по службі та рідні бійця ООС Ольги Нікішиної під час панахиди за нею у Свято-Успенському соборі Полтави. Військова померла 10 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил від зупинки серця.
Учасниця заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні покладає квіти в Чернігові.
Поліцейський розмовляє з учасницею церемонії покладання квітів до Вічного вогню на Алеї слави в Запоріжжі.
Учасники покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної слави в Києві.
Учасники покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної слави в Києві.
Люди змивають червону фарбу на тротуарі біля тернопільського храму святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії УПЦ МП, ворота та фасад якого пошкодили вандали в ніч на 9 травня.
Дівчина біля прожекторів, що підсвічують небо, під час акції на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів "Стоп культурний карантин" у Києві.
Працівники Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у засобах індивідуального захисту.
А ви ще носите рукавички? Комунальники під час ремонту вулиці Золотоворітської в Києві.
Жінка у масці продає м'ясо на Центральному ринку, роботу якого поновлено у зв’язку з послабленням карантинних заходів, у Сєвєродонецьку на Луганщині.
Карантинні посиденьки. Київ.
"Вихід" із самоізоляції – помити вікно. Київ.
Дівчина дезінфікує холодильну камеру в Ужгороді, де відкрилися літні майданчики кафе та ресторанів у зв’язку з послабленням карантинних заходів.
"Дистанціювання" шезлонгів на міському озері в Івано-Франківську.
Природа настільки очистилася… Київ.
Сонце заходить у небі над Київщиною.
Веселка над Чорним морем в Одесі.
Туман у Карпатах поблизу села Полянки на Івано-Франківщині.
Птах на Утлюцькому лимані Азовського моря у Запорізькій області.
Власник пасіки "Медовий Блюз" Андрій Лалак оглядає рамки вулика на Львівщині.
Німецький фермер та еколог Мішель Якобі, завдяки якому до знаменитої Долини нарцисів після майже сторічної відсутності повернулися карпатські буйволи.
Карантинні асани: "Собака мордою донизу" на Центральному ринку, роботу якого поновлено у зв’язку з послабленням карантинних заходів, у Сєвєродонецьку на Луганщині.
«Собака мордою убік» їде на підводі в Хмельницькому.
Голова Запорізької ОДА Віталій Туринок (ліворуч) під час виїзної наради на ділянці автомобільної дороги державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, де за програмою "Велике будівництво" розпочався ремонт.