Культурні промені, чорноморська веселка й карантинні асани

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Україна відзначила 75-ту річницю перемоги над нацизмом. З цієї нагоди, а також до Дня пам'яті та примирення відбулася нічна акція "Перша хвилина миру". Так, у Харкові понад три десятки активістів патріотичних громадських організацій запалили свічки о 23:01 як нагадування про те, що саме в цей час 8 травня 1945 року після підписання пакту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Європі закінчилася Друга світова війна.

Фото: Сергій Гудак

А 9 травня, попри карантин, люди в різних містах традиційно принесли квіти до меморіалів, щоб вшанувати пам’ять загиблих. На фото: учасники покладання квітів на Пагорбі Слави в Ужгороді.

Фото: Євген Котенко

Втім, цьогоріч заходи супроводжувалися обов’язковою дезінфекцією. На фото: столичні рятувальники обробляють територію з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції в парку Вічної слави.

Фото: Сергій Гудак

В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послабили карантинні заходи. Роботу поновила частина закладів та певних видів діяльності за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Фото: Сергій Гудак

Зокрема, дозволили працювати перукарням, салонам краси та стоматологіям,

Фото: Юлія Овсяннікова

а також відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики.

Фото: Сергій Гудак

Послаблення карантину відкрило для охочих й унікальну природну локацію Закарпаття – Долину нарцисів, де саме триває масове цвітіння. Тут сподіваються приймати відвідувачів аж до кінця травня.

Фото: Євген Котенко

Тим часом представники галузі культури України яскраво закликали владу розпочати з ними діалог щодо можливого сценарію виходу сфери креативних індустрій та видовищних заходів з карантину. У вівторок, 12 травня, вони підсвітили небо потужними прожекторами в межах акції "Стоп культурний карантин".

Фото: Олександр Лапін

У Вінниці ж у вівторок підприємці вийшли на мітинг до будівлі міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі. У четвер, 14 травня, міська Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо роботи ринків у частині торгівлі промисловою групою товарів. Робота таких ринків поновлюється з 16 травня. Згідно з рішенням комісії, адміністрації ринків та підприємці мають стежити за тим, щоб працівники та покупці обов’язково використовували засоби індивідуального захисту та проходили безконтактний температурний скринінг.

Фото: Юлія Овсяннікова

Натомість 13 травня на власну акцію протесту з’їхалися автобусні перевізники. Протестувальники спричинили значні затори в центрі Києва, вимагаючи послаблення карантину та відновлення внутрішніх та міжнародних автобусних пасажирських перевезень.

Фото: Геннадій Мінченко

А біля Офісу Президента відбулася акція "Весна на граніті" з вимогою включити ветеранів АТО в переговорний процес у Мінську, а також створити контролювальний орган – Раду ветеранів, яка матиме голос у виборі внутрішньо переміщених осіб до консультативної ради "Мінська".

Фото: Євген Котенко

Поки боротьба з коронавірусом в Україні триває, вітчизняних медиків вирішили підтримати незвичною акцією. Статуї малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягли у протиепідемічні костюми з захисними масками.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Сергій Пустовіт

Товариші по службі та рідні бійця ООС Ольги Нікішиної під час панахиди за нею у Свято-Успенському соборі Полтави. Військова померла 10 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил від зупинки серця.

Фото: Віктор Кошмал

Учасниця заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні покладає квіти в Чернігові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Поліцейський розмовляє з учасницею церемонії покладання квітів до Вічного вогню на Алеї слави в Запоріжжі.

Фото: Павло Багмут

Учасники покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної слави в Києві.

Фото: Євген Котенко

Учасники покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної слави в Києві.

Фото: Олег Снітовський

Люди змивають червону фарбу на тротуарі біля тернопільського храму святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії УПЦ МП, ворота та фасад якого пошкодили вандали в ніч на 9 травня.

Фото: Юлія Овсяннікова

Дівчина біля прожекторів, що підсвічують небо, під час акції на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів "Стоп культурний карантин" у Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Працівники Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у засобах індивідуального захисту.

Фото: Юлія Овсяннікова

А ви ще носите рукавички? Комунальники під час ремонту вулиці Золотоворітської в Києві.

Фото: Олексій Ковальов

Жінка у масці продає м'ясо на Центральному ринку, роботу якого поновлено у зв’язку з послабленням карантинних заходів, у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Карантинні посиденьки. Київ.

Фото: Юлія Овсяннікова

"Вихід" із самоізоляції – помити вікно. Київ.

Фото: Сергій Гудак

Дівчина дезінфікує холодильну камеру в Ужгороді, де відкрилися літні майданчики кафе та ресторанів у зв’язку з послабленням карантинних заходів.

Фото: Юрій Рильчук

"Дистанціювання" шезлонгів на міському озері в Івано-Франківську.

Фото: Олена Худякова

Природа настільки очистилася… Київ.

Фото: Олена Худякова

Сонце заходить у небі над Київщиною.

Фото: Юлій Зозуля

Веселка над Чорним морем в Одесі.

Фото: Юрій Рильчук

Туман у Карпатах поблизу села Полянки на Івано-Франківщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Птах на Утлюцькому лимані Азовського моря у Запорізькій області.

Фото: Маркіян Лисейко

Власник пасіки "Медовий Блюз" Андрій Лалак оглядає рамки вулика на Львівщині.

Фото: Сергій Гудак

Німецький фермер та еколог Мішель Якобі, завдяки якому до знаменитої Долини нарцисів після майже сторічної відсутності повернулися карпатські буйволи.

Фото: Олексій Ковальов

Карантинні асани: "Собака мордою донизу" на Центральному ринку, роботу якого поновлено у зв’язку з послабленням карантинних заходів, у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

«Собака мордою убік» їде на підводі в Хмельницькому.

Фото: Дмитро Смольєнко

Голова Запорізької ОДА Віталій Туринок (ліворуч) під час виїзної наради на ділянці автомобільної дороги державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, де за програмою "Велике будівництво" розпочався ремонт.