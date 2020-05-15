Мінрегіон порахував, як українці платять за комуналку
Про це розповіла заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, повідомляє пресслужба Мінрегіону.
"Рівень розрахунків за комунальні послуги без газу та електроенергії за І квартал 2020 року становить 87,2%, що порівняно з аналогічним періодом 2019 року більше на майже 10%. За березень 2020 року за централізоване опалення та гарячу воду розрахунки населення становили 102,4% (з урахуванням погашення боргів за минулі періоди); за водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій та вивезення відходів – на рівні 80-84%", - зауважила вона.
За її словами, ці показники засвідчують, що попри складну ситуацію через коронакризу, споживачі намагались дотримуватися платіжної дисципліни.
Водночас Хоцянівська підкреслила, що динаміку змін показників побачимо з даних за квітень.
Зазначається, що, за даними Державної служби статистики, найвищі показники розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) станом на 1 квітня 2020 року – в Сумської (95,9%), Вінницької (95,1%), Львівської (92,9%) та Миколаївської (92,8%) областей. Найнижчі – у Луганської (78,8%), Харківської (79,2%) та Херсонської (79,5%) областей.
Разом з тим у Мінрегіоні поінформували, що загальна заборгованість населення за комунальні послуги на 1 квітня становила 33 млрд грн. Найбільше заборгували споживачі Києва (майже 7 млрд грн), Дніпропетровської (понад 5,4 млрд грн) та Харківської (близько 5 млрд грн) областей. Найменше – Чернівецької (140,5 млн грн), Закарпатської (191 млн грн) та Волинської (понад 205 млн грн) областей.