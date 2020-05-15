Мінрегіон порахував, як українці платять за комуналку

Рівень розрахунків за комунальні послуги без газу та електроенергії за І квартал цього року становить 87,2%, що на 10% вище за аналогічний період 2019 року.

Про це розповіла заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Рівень розрахунків за комунальні послуги без газу та електроенергії за І квартал 2020 року становить 87,2%, що порівняно з аналогічним періодом 2019 року більше на майже 10%. За березень 2020 року за централізоване опалення та гарячу воду розрахунки населення становили 102,4% (з урахуванням погашення боргів за минулі періоди); за водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій та вивезення відходів – на рівні 80-84%", - зауважила вона.

За її словами, ці показники засвідчують, що попри складну ситуацію через коронакризу, споживачі намагались дотримуватися платіжної дисципліни.

Водночас Хоцянівська підкреслила, що динаміку змін показників побачимо з даних за квітень.

Зазначається, що, за даними Державної служби статистики, найвищі показники розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) станом на 1 квітня 2020 року – в Сумської (95,9%), Вінницької (95,1%), Львівської (92,9%) та Миколаївської (92,8%) областей. Найнижчі – у Луганської (78,8%), Харківської (79,2%) та Херсонської (79,5%) областей.

Разом з тим у Мінрегіоні поінформували, що загальна заборгованість населення за комунальні послуги на 1 квітня становила 33 млрд грн. Найбільше заборгували споживачі Києва (майже 7 млрд грн), Дніпропетровської (понад 5,4 млрд грн) та Харківської (близько 5 млрд грн) областей. Найменше – Чернівецької (140,5 млн грн), Закарпатської (191 млн грн) та Волинської (понад 205 млн грн) областей.