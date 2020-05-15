МКІП пропонує обговорити створення «сучасної бібліотеки мрії»

Мінкультінформполітики та профільний Комітет Верховної Ради презентують законопроєкт «Про внесення змін до Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція) та запрошують до його громадського обговорення.

Про це повідомляє МКІП у Facebook.

«Міністерство культури та інформаційної політики та Комітет гуманітарної та інформаційної політики запрошують до створення сучасної бібліотеки мрії та бібліотечної справи, якою хочеться займатися», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, даний проєкт закону серед іншого передбачає: оновлення термінології; введення електронної бази даних та документообороту; дерегуляцію; сучасну класифікацію бібліотек; стандартизацію відповідно до міжнародних норм; оновлення функції згідно Маніфесту IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions та UNESCO; конкретизацію норм щодо спеціальних бібліотек; публічне звітування бібліотеки про свою роботу; узгодження норм щодо створення, реорганізації та ліквідації бібліотек; якісне збереження бібліотечних фондів; створення Національної електронної бібліотеки.

У МКІП повідомляють, що зауваження та пропозиції приймаються до 5 червня в електронному вигляді на адресу pritulakv90@gmail.com - держексперт експертної групи з бібліотек та розвитку читання МКІП - Притула Катерина Вікторівна +380503057566.

А також інформують, що вже 20 травня проведуть онлайн-презентацію проєкту закону та роз’яснять ключові новели та дадуть відповіді на найпоширеніші запитання.