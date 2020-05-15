В Україні почали прийом заявок на науковий конкурс - дедлайн до 15 червня

В Україні розпочали прийом заявок на перший конкурс наукових і науково-технічних проєктів Національного фонду досліджень – “Наука для безпеки людини та суспільства”.

Можливість подачі проєктів відкрита 15 травня на сайті Фонду, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Цей конкурс ми проведемо повністю онлайн. Щоб подати заявку на нього, науковому керівнику проєкту та всім виконавцям потрібно попередньо зареєструватися на сайті Фонду. Потім хтось один із них має заповнити заявку онлайн і додати кілька документів у pdf-форматі. Жодних стосів паперів “у папках на зав’язках” привозити чи відправляти поштою не потрібно”, – пояснив голова НФД Леонід Яценко.

Загальний бюджет конкурсу на 2020 рік становить 100 млн грн. Максимальна сума фінансування проєктів:

- із терміном виконання 2020 року – до 5 млн грн;

- із терміном виконання в 2020-2021 рр. – до 10 млн грн.

Конкурс є колективним. Його учасниками можуть бути наукові групи, до яких входять вчені як із однієї, так і з різних наукових установ. Один науковець може бути представленим у максимум 2-х заявках, поданих на конкурс, і бути керівником лише в одній з них.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації в періодичних виданнях, що індексуються Scopus і/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

Дедлайн прийому заявок – 15 червня 2020-го (23:59 за київським часом). Експертиза та оприлюднення результатів – до 7 серпня.

В МОН додали, що початок другого конкурсу наукових і науково-технічних проєктів Національного фонду досліджень запланований на 18 травня 2020 року.