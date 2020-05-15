Учасники 24-ї антарктичної експедиції вилетіли з Чилі в Україну

Попри складні карантинні обмеження з Чилі до України вдалося відправити учасників річної 24-ї Української антарктичної експедиції.

Разом з ними додому повертаються члени сезонного загону, які працювали на станції “Академік Вернадський” кілька місяців, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“У період карантину та відсутності регулярних рейсів нам вдалося майже неможливе: українські полярники летять додому. Це результат неймовірної роботи команди нашого центру, Посольств України в Чилі та Бразилії, партнерів та підрядників. Попереду в наших хлопців та дівчат ще багато годин перельотів та пересадок, але ми вже з нетерпінням чекаємо їх у Києві”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Полярники вилетіли з аеропорту міста Сантьяго в ніч з 14 на 15 травня (за київським часом). На початку наступного тижня очікується їхнє прибуття до Києва.

Учасники експедиції вирушили зі станції “Академік Вернадський” ще 24 квітня. Там зимувальний загін працював майже 13 місяців, а сезонний – близько трьох. 2 травня після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Кілька днів тому вони прилетіли до столиці республіки – міста Сантьяго.

Після повернення в Україну полярники пройдуть 2-тижневу обсервацію, як і належить за законом. Наразі планується, що вони перебуватимуть вдома на самоізоляції, встановивши спеціальний додаток “Дій вдома”.

Фото: Міністерство освіти та науки.