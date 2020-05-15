У Раді спростовують продаж депутатам

У Раді спростовують продаж депутатам "сертифікатів про імунітет до коронавірусу"

Укрінформ
Апарат Верховної Ради спростував інформацію щодо продажу народним депутатам «сертифікатів про імунітет до коронавірусу».

Про це повідомляє пресслужба  апарату ВР.

«Апарат Верховної Ради України ніколи не продавав і не може продавати жодні «сертифікати про імунітет до коронавірусу». Лист про можливе тестування на COVID-19, який поширили низка Інтернет-видань, надійшов на електронну пошту Верховної Ради України як інформаційний лист і саме як інформаційний лист він був направлений для інформування народних депутатів у зв’язку з пандемією та великою кількістю запитів до Апарату щодо тестування, в тому числі і на наявність антитіл до COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше низка ЗМІ поширили інформацію про те, що Апарат ВР нібито розіслав народним депутатам електронного листа «Про тестування на коронавірус» із пропозицією придбати в одній з київських лабораторій «Сертифікат імунітету до COVID-19». До листа додавалися два документи від «Медичного діагностичного інституту» та «Лабораторії Др. Рьодгер» в Києві.

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Так, перший документ був інформаційним листом щодо можливості пройти в лабораторії ПЛР-тест на коронавірус, у ньому зазначалась і вартість послуги. Другий документ і рекламував «Сертифікат імунітету до COVID-19», який може отримати людина, в якої за результатами тестування, виявлені антитіла до COVID-19.

Такий «сертифікат», як зазначалося в розісланому листі, нібито підтверджує, що його власник «більше не ризикує заразитися коронавірусом, тому що він у нього вже був».

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