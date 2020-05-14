Литва відправила в Україну засоби захисту власного виробництва

З Литви в країни Східного партнерства, Вірменію, Молдову і Грузію, за допомогою військової авіації сьогодні відправлять вироблені в Литві засоби захисту. На день раніше такий вантаж вирушив в Україну наземним транспортом.

Про це повідомляє МЗС Литви.

«14 травня з Литви у Вірменію, Молдову та Сакартвело (Грузію) відбувають виготовлені в Литві захисні засоби, необхідні для боротьби з COVID-19. 13 травня гуманітарний вантаж був також відправлений в Україну», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ця гумдопомога призначена для країн Східного партнерства як реакція на прохання цих держав про допомогу в боротьбі з COVID-19. Рішення про це було прийнято Урядом ЛР 22 квітня.

Для цієї акції в Литві у ЗАТ «Baltic digital printing» і ЗАТ «Medienos era» було придбано 52,6 тисячі щитків для обличчя на суму понад 100 тисяч євро.

Гуманітарний вантаж у Вірменію, Молдову та Грузію погодилися відвезти військово-повітряні сили Литви, які здійснюють плановий політ у вищезгадані країни. В Україну захисні засоби доставляються наземним транспортом.