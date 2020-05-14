Канада та ООН передали українській армії апарати ШВЛ

У Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» відбулася церемонія передачі Збройним Силам України 7 апаратів штучної вентиляції легень від уряду Канади через Офіс Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"ЮНОПС та урядом Канади погоджено перерозподіл коштів у сумі понад 100 000 доларів США для закупівлі і доставки 7 систем штучної вентиляції легень, які можуть використовуватись під час транспортування та стаціонарно у відділеннях інтенсивної терапії. Вже наступного тижня обладнання буде використовуватися для надання невідкладної медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Уряд Канади та Офіс Управління ООН передали апарати штучної вентиляції легень для потреб ЗСУ / Фото: mil.gov.ua

Голова офісу ЮНОПС в Україні Іріна Сахакян-Веттер зазначила, що спалах COVID-19 є серйозним випробуванням для систем охорони здоров’я у всьому світі та в Україні. "Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Україні та по всьому світу для підтримки зусиль, направлених на запобігання пандемії та реагування. Цим та багатьма іншими проєктами ЮНОПС в Україні продовжує надавати підтримку національним та міжнародним партнерам у сферах закупівель в умовах надзвичайних ситуацій, управлінні проєктами та фінансовому менеджменті, і готові до поглиблення нашої співпраці в інтересах народу України», - сказала вона.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза висловила задоволення стосовно того, що це обладнання було швидко придбано, та запевнила присутніх у тому, що Канада й надалі продовжуватиме укріплювати сталі партнерські відносини.

Міністр оборони України Андрій Таран подякував уряду Канади за стратегічне партнерство та зазначив, що сучасні відносини між Канадою та Україною, з огляду на їх масштаб та глибину співпраці, є зразком того, як країни допомагають одна одній в складні часи криз та випробувань.