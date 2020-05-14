Єрмак обговорив з кінопрокатниками підтримку індустрії в умовах карантину

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з представниками кінопрокатної галузі підтримку індустрії в умовах карантину, запровадженого через поширення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

«Маємо окреслити необхідні шляхи, щоб допомогти галузі, у якій ви працюєте, пережити ті важкі часи, у яких ми всі опинилися, з мінімальною шкодою», – сказав керівник Офісу Президента

Єрмак зазначив, що такі зустрічі проводяться за дорученням Президента з представниками бізнесу різних сфер.

Як повідомлялося, з 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Фото: president.gov.ua.