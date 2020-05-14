У Держприкордонслужбі вже 28 випадків коронавірусу, на самоізоляції 200 осіб

У результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 28 позитивних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Станом на 14 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 28 позитивних ПЛР-тестів. Учора за результатом проведеного тесту підтверджено захворювання ще одного військовослужбовця в Одеському регіоні, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі відомства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало п’ятеро, ще 23 особи наразі лікуються.

Під контролем медиків продовжують перебуваюти близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.

Також зазначимо, що учора в одному із прикордонних підрозділів Одеського регіону, у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, медичні працівники провели забір матеріалів та масово протестували військовослужбовців за допомогою ПЛР-діагностики. Результати тестів очікуються.

Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки.

фото: ДПСУ