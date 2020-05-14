Спецрейс Шанхай-Київ запланований на 17 травня – посольство у КНР

Посольство України в Китаї домовилося з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» про виконання 17 травня спеціального чартерного рейсу за маршрутом Шанхай-Київ.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Посольством України в КНР досягнуто згоди з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» про виконання спеціального чартерного рейсу за маршрутом Шанхай-Київ, який за інформацією МАУ відбудеться 17 травня о 12.35. Квитки на рейс можна придбати через мобільний додаток «МАУ» або ж на сайті перевізника», - йдеться у повідомленні.

У Посольстві також поінформували, що, на вимогу міграційної служби КНР, всім пасажирам планованого авіарейсу, у яких вичерпався термін дії візи, необхідно невідкладно звернутися до підрозділу міграційної поліції за місцем проживання, інформувати працівника поліції про свій намір залишити територію КНР 17 травня та отримати від нього підтвердження такої можливості.

Читайте також: Спецрейсом МАУ з Таїланду повертаються 269 українців

У разі виникнення проблем слід одразу телефонувати на «гарячі лінії»: Посольства (+86) 137 0123 0647, Генерального консульства України в Шанхаї (+86) 138 1631 8830 чи Генерального консульства України в Гуанчжоу (+86) 185 2043 7737 - залежно від місця проживання.

У диппредставництві нагадали, що всі особи, які планують в’їхати в Україну та дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома», можуть проходити 14-денну самоізоляцію за місцем проживання/перебування.

Громадяни, які не надали такої згоди, а отже, підлягають госпіталізації до визначених закладів обсервації, мають повідомити про це Посольство України у КНР.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Водночас, від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.