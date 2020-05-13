Рябошапка створює аналітичний центр

Рябошапка створює аналітичний центр "Інститут демократії та верховенства права"

Укрінформ
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір очолити створений ним аналітичний центр "Інститут демократії та верховенства права".

Про це Рябошапка розповів в інтерв'ю LB.ua.

"В Україні не вистачає аналітичних організацій, що займаються питаннями, пов'язаними з деолігархізацією та верховенством права. Це включає судову реформу, реформу кримінальної юстиції, зокрема, прокуратури, антикорупції. Я думаю, наступного тижня ми проведемо перші установчі збори наглядової ради, в яку хотіли б запросити шанованих і відомих у світі людей, не тільки українців. І поступово почнемо працювати", - розповів ексгенпрокурор.

Основним завданням центру, за його словами, буде підготовка проєктів стратегій та планів дій для влади.

"Влада наразі пливе за течією та переважно спорадично і хаотично реагує на ті чи інші загрози. До того ж, досить невміло і з деяким запізненням. Очевидно, що їй не вистачає хорошого аналітичного продукту. Не знаю, наскільки ця влада буде готова ним користуватися, але, загалом, на столі має бути пакет документів, яким можна було б скористатися, коли з'явиться вікно можливостей", - зазначив Рябошапка.

За його словами, фінансування планується отримувати від звичайних громадян і бізнесу: "Є багато людей, які готові підтримати таку платформу, з приватного сектору зокрема".

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Водночас колишній генпрокурор зазначив, що його соратники, також колишні члени команди Зеленського - ексглава ОП Андрій Богдан і експрем'єр Олексій Гончарук - участі у створенні аналітичного центру на цьому етапі не беруть.

На уточнювальне запитання про членів своєї команди він зазначив, що "це люди з високим авторитетом".

Очолювати "Інститут демократії та верховенства права" буде сам Рябошапка.

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"Якщо брати структуру, буде наглядова рада, яка складатиметься з шанованих людей, досвідчених, вже у віці, з історією, з біографією. Але практичне, адміністративне керівництво буде за мною", - резюмував ексгенпрокурор.

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