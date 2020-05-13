ВАКС переніс розгляд питання щодо скасування підозри Гладковському

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала на 20 травня засідання з розгляду скарги адвоката колишнього першого заступника секретаря РНБО на ухвалу ВАКС, якою скаргу захисника про скасування підозри залишено без розгляду.

Про це інформує Апеляційна палата ВАКС у Facebook.

«Сьогодні, 13 травня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду мав відбутися розгляд апеляційної скарги захисника у справі колишнього першого заступника секретаря РНБО (2015-2019) на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.05.2020, якою скаргу захисника про скасування підозри залишено без розгляду. У зв’язку із неявкою до суду прокурора розгляд апеляційної скарги відкладено», - йдеться у повідомленні.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 20 травня о 15:00.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня 2019 року затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Окрім того, додали в антикорупційій прокуратурі, експосадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.

Згодом, у лютому 2020 року, ВАКС дозволив Гладковському виїжджати за межі Київської області.