У НАЗК повідомили про шахраїв, що видають себе за працівників агентства

Невідомі особи, які телефонують громадянам, видаючи себе за працівників НАЗК, можуть діяти в інтересах колекторів.

Про це інформує Нацагентство з питань запобігання корупції у Telegram.

«НАЗК застерігає: невідомі особи, видаючи себе за працівників НАЗК, можуть діяти в інтересах колекторів», - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що вони все частіше отримують інформацію про випадки, коли невідомі особи телефонують суб’єктам декларування від імені співробітників НАЗК та намагаються чинити на них тиск в інтересах колекторських компаній.

«Якщо особа, яка представляється працівником НАЗК, телефонує вам з мобільного номеру або звертається з підозрілої електронної пошти, просимо повідомляти про це до Національної поліції або НАЗК за такими контактами: електронна пошта: anticor_v_nazk@nazk.gov.ua; телефон: (044) 200-08-78», - уточнюється у повідомленні.

У відомстві додали, що уповноважені особи НАЗК звертаються до суб’єктів декларування, використовуючи такі засоби зв’язку: офіційну електронну пошту, що закінчується на @nazk.gov.ua; стаціонарні телефони, що починаються на 044 (проте, в цілях проведення повної перевірки декларацій даний вид зв’язку не практикується); поштові відправлення.

Також у НАЗК закликали громадян бути пильними та обачними.